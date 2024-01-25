Вкуснейший шоколадный торт без духовки: домашние сметут его влет

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Бывает, что хочется чего-то вкусного и прямо сейчас. Или сломалась духовка. Или находимся в квартире (доме), где ее вовсе нет. К счастью, торты можно приготовить и без использования печки. Идеальный шоколадный торт без выпечки понравится всей семье.
Ингредиенты для него продаются в любом ближайшем супермаркете, а процесс приготовления настолько элементарный, что с ним справится даже тот, кто ни разу в жизни не готовил ничего подобного. Самое сложное в приготовлении – найти терпения, чтобы не слопать еще полужидкое изделие, а дать ему застыть и охладиться.
Этот шоколадный шедевр украсит и праздничный стол, и обычный, особенно в жару, когда включать духовку и добавлять градусов не хочется, а сладкого домашние просят.
2. Замесите тесто и обжарьте коржи на разогретой сковородке.
3. В другой плошке соедините творог, творожный сыр, ванилин.
4. Когда чуть остынут испеченные коржи, густо намажьте кремом каждый корж.
5. После этого заверните в пищевую пленку и уберите на час в холодильник, чтобы пропитались коржи.
Приятного аппетита.
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