Сытный и простой бабушкин рецепт произвел фурор: нужны гречка и яйца

Сытный и простой бабушкин рецепт произвел фурор: нужны гречка и яйца
Кадр: YouTube.com
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Когда дома нет особого выбора из еды, а денег до зарплаты почти не осталось, то можно приготовить простое и сытное блюдо из экономичных продуктов. Этот бабушкин рецепт произведет настоящий фурор дома, ведь для приготовления блюда нужны гречка, яйца и немного овощей. Делимся пошаговым рецептом.

Ингредиенты

  • Гречка – 300 граммов.
  • Яйца – 3 штуки.
  • Лук – 1 штука.
  • Морковь – 1 штука.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Сметана – 3 столовых ложки.
  • Соль, перец по вкусу.

Пошаговый рецепт сытных и простых котлет из гречки

1. Промытую гречку варим до готовности. Ждем, пока остынет.

2. В это время мелко режем лук, морковь и чеснок. Обжариваем до готовности.

3. Далее взбиваем блендером гречку с тремя яйцами. Туда же отправляем овощную зажарку, специи. Добавляем сметану. Перемешиваем

4. Мокрыми руками формируем котлеты и обваливаем в панировочных сухарях или муке.

5. Обжариваем по 3-4 минуты на среднем огне с каждой стороны. И блюдо готово. 

Приятного аппетита!

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