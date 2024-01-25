Сытный и простой бабушкин рецепт произвел фурор: нужны гречка и яйца

Это блюдо понравится всем

Когда дома нет особого выбора из еды, а денег до зарплаты почти не осталось, то можно приготовить простое и сытное блюдо из экономичных продуктов. Этот бабушкин рецепт произведет настоящий фурор дома, ведь для приготовления блюда нужны гречка, яйца и немного овощей. Делимся пошаговым рецептом.

Ингредиенты

Гречка – 300 граммов.

Яйца – 3 штуки.

Лук – 1 штука.

Морковь – 1 штука.

Чеснок – 2 зубчика.

Сметана – 3 столовых ложки.

Соль, перец по вкусу.

Пошаговый рецепт сытных и простых котлет из гречки

1. Промытую гречку варим до готовности. Ждем, пока остынет.

2. В это время мелко режем лук, морковь и чеснок. Обжариваем до готовности.

3. Далее взбиваем блендером гречку с тремя яйцами. Туда же отправляем овощную зажарку, специи. Добавляем сметану. Перемешиваем

4. Мокрыми руками формируем котлеты и обваливаем в панировочных сухарях или муке.

5. Обжариваем по 3-4 минуты на среднем огне с каждой стороны. И блюдо готово.

Приятного аппетита!