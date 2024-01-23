Тающий во рту торт "Панчо": это невероятное лакомство сведет с ума

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Не каждому придется по вкусу сухой магазинный торт. Если заказать или искать вкусный десерт нет времени, то поможет этот быстрый рецепт невероятно нежного тортика "Панчо". В составе простые ингредиенты, а с приготовлением справится даже новичок.
Ингредиенты:
Яйца — 6 шт, сахар — 250 граммов, мука — 200 г, какао 2 ст. л, сода — на кончике чайной ложки, жирная сметана — 600г, сахарная пудра — 150 г, ананасы консервированные — 300 г, шоколад — одна плитка, жирные сливки — 30 г.
Способ приготовления:
Ранее мы делились рецептом торта из двух ингредиентов.
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