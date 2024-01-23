Тающий во рту торт "Панчо": это невероятное лакомство сведет с ума

Любители вкусных десертов будут в восторге

Не каждому придется по вкусу сухой магазинный торт. Если заказать или искать вкусный десерт нет времени, то поможет этот быстрый рецепт невероятно нежного тортика "Панчо". В составе простые ингредиенты, а с приготовлением справится даже новичок.

Ингредиенты:

Яйца — 6 шт, сахар — 250 граммов, мука — 200 г, какао 2 ст. л, сода — на кончике чайной ложки, жирная сметана — 600г, сахарная пудра — 150 г, ананасы консервированные — 300 г, шоколад — одна плитка, жирные сливки — 30 г.



Способ приготовления:

Хорошо взбейте яйца с сахаром и добавьте в массу просеянную с содой муку. Консистенция должна быть как у густой сметаны. Разделите тесто на две формы, в которых будете выпекать, и в одну из них добавьте какао. Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Из одного бисквита сформируйте корж, а второй нарежьте на кубики среднего размера. Таким же образом нарежьте ананасы. Сметану необходимо взбить с сахаром до растворения кристалликов. Коржи и кубики пропитайте сиропом из ананаса. Корж, который послужит основанием, намажьте кремом из сметаны. Затем выкладывайте слоями торт: кубики бисквита, ананасы, крем. Торт необходимо поставить в холодильник для пропитки минимум на час, но лучше на ночь. Перед нарезкой полейте торт растопленным со сливками шоколадом. Приятного аппетита!

Ранее мы делились рецептом торта из двух ингредиентов.