Всего два ингредиента: вкуснейший шоколадный торт просто тает во рту

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Приготовить вкусный и полезный десерт к чаю можно за считанные мгновенья и без обилия ингредиентов. Например, есть рецепт шоколадного торта, для которого нужно всего два компонента. Десерт готовится быстро, а получается невероятно вкусным, словно тает во рту. Делимся пошаговым рецептом.
1. Очищаем яблоки от кожуры и нарезаем на средние кусочки. Их нужно проварить в течение 15 минут на среднем огне.
2. Перемещаем яблоки на дуршлаг и просушиваем.
3. Шоколад нужно размолоть на мелкие кусочки, топим на водяной бане.
4. Все компоненты перемалываем вместе в блендере в течение минуты.
5. Переливаем в форму и ставим в холодильник на 15 часов. Десерт готов.
Приятного аппетита!
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