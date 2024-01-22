Похлебка по-чешски: сытное блюдо на каждый день

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Российские хозяйки всегда стараются порадовать домашних разнообразием в питании. Для этих целей отлично подходят лакомства кухонь разных государств. "Утро.ру" предлагает простой рецепт чесночной похлебки по-чешски. Домашние точно будут в восторге.
Несколько простых правил, чтобы защититься
Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...