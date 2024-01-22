Тончайшие и эластичные блинчики: секрет опытных хозяек

Чтобы получить "кружевные" блинчики, добавьте несколько капель этого продукта

Ингредиенты

Яйца – 4 шт Соль и сахар – по 1 ст л Мука – 500 гр Молоко – 1 л Кипяток – около 0,5 л Растительное масло – 100 мл Сливочное масло – 50 гр Укроп нарезанный – по вкусу





Способ приготовления:

1. Взбить яйца, добавить соль и сахар.

2. Туда же влить молоко и добавить муку – понемножку, чтобы не было комочков.

3. Долить примерно 400 мл кипятка и оставить тесто отдохнуть минут на 40 или час.

4. Добавить еще примерно 150 мл горячей воды, перемешать. В завершение добавить 100 мл растительного масла, которое и даст блинчикам "кружевной" состав.

5. Если тесто уплотнилось, добавляйте еще воды. Особенность этих блинов – их тонкость и мягкость. Переворачивать лучше с помощью ножа, потом руками – лопатка повредит блины.

6. Пожарив часть блинов, уберите на тарелку под пленку.

7. В оставшееся тесто добавьте мелко нарезанный укроп. Нажарив, новые блины тоже уберите под пленку в тарелку.

8. Приготовьте начинку по вкусу: фарш с луком и морковкой, курица, перекрученная и потушенная с капустой или грибами.

9. В блины заворачивайте начинку, сворачивая их конвертиком, треугольником или обычными трубочками.

10. После чего на сливочном масле с добавлением растительного (чтобы не пригорело), обжарьте уже порционные блины с начинкой.

Приятного аппетита!

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