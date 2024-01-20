Невероятно воздушный: знаменитый норвежский пирог за 15 минут

Простой и доступный рецепт вкуснейшего десерта

Иногда хочется порадовать домашних сладкими блюдами к чаю, но тратить много сил и времени на приготовление тортов и пирогов никому не хочется. Однако есть один рецепт, на который не понадобится много времени, сил и ингредиентов – он довольно доступный и сделать его может каждый. Этот десерт является знаменитым норвежским пирогом, который по вкусу получается невероятно нежными и воздушным. Делимся пошаговым рецептом.

Ингредиенты

Сливочное масло – 100 гр.

Молоко – 60 мл.

Яйца – 4 шт.

Мука – 150 гр.

Сода – 10 гр.

Сахар – 300 гр.

Сок половины лимона.

Миндаль – 60 гр.

Сливки 33% – 200 мл.

Сахарная пудра – 90 гр.

Сливочный сыр – 300 гр.

Пошаговый рецепт норвежского пирога за 15 минут

1. Смешиваем сливочное масло и 100 граммов сахара, взбиваем все до пышности.

2. Отделяем белки от желтков, по одному добавляем желки к маслу с сахаром, взбивая все миксером. Вливаем 60 мл молока, снова взбиваем.

3. Добавляем 150 граммов муки, соду, перемешиваем до однородности и перекладываем на форму с пергаментной бумагой.

4. В это время 4 яичных белка смешиваем с 200 граммами сахара и соком половины лимона. Взбиваем миксером и перекладываем на тесто. Посыпаем сверху измельченными орехами по вкусу. Выпекаем все при температуре 170 градусов в течение 25-30 минут. Полученный корж делим на 2 одинаковые части.

5. Готовим крем. Сливки смешиваем с сахарной пудрой, взбиваем до пышности. Добавляем сливочный сыр и снова взбиваем.

6. Смазываем коржи между собой кремом.

Десерт готов. Приятного аппетита!