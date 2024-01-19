Один ингредиент сделает шарлотку нежной как суфле: добавьте 100 граммов

Обычный десерт заиграет новыми красками

Шарлотка – традиционный десерт во многих российских семьях. Этот простой пирог готовится очень быстро, знаком нам с детства и всегда ассоциируется с приятными семейными вечерами. Впрочем, многие отмечают, что этот яблочный пирог сложно сравнивать с ресторанными десертами, так как обычно шарлотка суховата на вкус. Однако опытные хозяйки знают, что один ингредиент способен заметно изменить вкус привычной шарлотки.



Если воспользоваться простым, но эффективным кулинарным лайфхаком, вместо суховатого бисквита, к чаю будет подан нежный десерт, больше похожий на суфле. Для того чтобы улучшить вкус привычной шарлотки, потребуется всего один ингредиент.



Речь идет о творожно-сметанной смеси. Нужно соединить творог и немного сметаны: так, чтобы на выходе получилась однородная консистенция, весом около 100 граммов (такого количества продукта хватит на традиционную порцию пирога).



Как обычно, взбиваем яйца с сахаром, добавляем муку, а теперь вводим туда секретный ингредиент. Далее привычным образом нарезаем яблочки и заливаем их оригинальным тестом. Буквально через 40 минут разогретая до 180 градусов духовка приготовит отличный десерт к чаю.



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