Нежный торт без выпечки: сливочно-шоколадный вкус сведет с ума

На приготовление десерта уйдет всего полчаса

Российским хозяйкам всегда хочется порадовать домашних вкусными и необычными десертами. Однако далеко не всегда есть время на сложные кулинарные подвиги. К счастью, аппетитный торт можно приготовить и без выпечки. "Утро.ру" делится рецептом вкусного десерта с кремом из сметаны и какао.





Ингредиенты

Пошаговый рецепт приготовления