Нежный торт без выпечки: сливочно-шоколадный вкус сведет с ума

Российским хозяйкам всегда хочется порадовать домашних вкусными и необычными десертами. Однако далеко не всегда есть время на сложные кулинарные подвиги. К счастью, аппетитный торт можно приготовить и без выпечки. "Утро.ру" делится рецептом вкусного десерта с кремом из сметаны и какао.
Ингредиенты
300 г песочного печенья, 300 г жирной сметаны, 100 г сахарного песка, 40 г какао, для украшения любимые орешки или ягоды.
Пошаговый рецепт приготовления
Для начала нужно приготовить вкусный сливочно-шоколадный крем. Для этого в глубокой емкости смешиваем сметанку, сахарный песок и какао. Для того чтобы ингредиенты хорошенько подружились, перемешиваем их миксером. Затем даем отдохнуть в течение 10 минут, так сахарный песок успеет полностью раствориться.
Все, основная задача выполнена. Теперь нужно собрать тортик. Лучше делать это в силиконовой форме или на подносе. Дно выстилаем пищевой пленкой (следует взять большой отрез, чтобы полностью упаковать тортик).
Первым слоем выкладываем печеньки, затем хорошенько смазываем их кремом, снова печенье, затем крем. Последний слой должен быть кремовым. Также хорошей идеей будет оставить несколько печенек для украшения.
Торт отправляем в холодильник на три часа. Перед подачей промазываем оставшимся кремом, сверху посыпаем измельченным печеньем и украшаем орешками.
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