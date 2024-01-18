Нежнейший "Наполеон" за 15 минут: выпекать не надо

Для блюда не потребуется особых усилий

Торт "Наполеон" давно стал одним из самых любимых на столе у россиян – воздушные коржи и ванильный заворной крем могут покорить своим вкусом каждого. Но выпекать его несколько часов отважится не каждая хозяйка. Самые хитрые придумали способ, как сделать десерт быстро и не потерять в его вкусе. Делимся пошаговым рецептом нежнейшего "Наполеона", который можно сделать буквально за 15 минут и без выпекания.

Ингредиенты

Слоеное печенье – 600 граммов.

Яйца – 2 штуки.

Мука – 4 столовых ложки.

Молоко – 0,6 литра.

Сливочное масло – 80 граммов.

Ванильный сахар – 1 чайная ложка.

Крахмал – 2 столовых ложки.

Пошаговый рецепт "Наполеона" без выпечки

1. В небольшую кастрюлю разбиваем яйца, туда же сахар и все размешиваем.

2. Засыпаем ванильный сахар и в несколько приемов муку, постоянно помешивая.

3. Далее добавляем две столовых ложки крахмала и смешиваем.

4. После вливаем молоко, домешиваем до однородности и варим заворной крем на среднем огне до закипания. Вконце добавляем масло.

5. Берем форму и выкладываем на дно печенье. Поливаем кремом и снова выкладываем печенье – так повторяем до самого конца.

6. Измельчаем часть печенья, его посыпаем сверху. Ставим все в холодильник хотя бы на пару часов. И торт "Наполеон" готов.

Приятного аппетита!