Нежнейший "Наполеон" за 15 минут: выпекать не надо

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Торт "Наполеон" давно стал одним из самых любимых на столе у россиян – воздушные коржи и ванильный заворной крем могут покорить своим вкусом каждого. Но выпекать его несколько часов отважится не каждая хозяйка. Самые хитрые придумали способ, как сделать десерт быстро и не потерять в его вкусе. Делимся пошаговым рецептом нежнейшего "Наполеона", который можно сделать буквально за 15 минут и без выпекания.
1. В небольшую кастрюлю разбиваем яйца, туда же сахар и все размешиваем.
2. Засыпаем ванильный сахар и в несколько приемов муку, постоянно помешивая.
3. Далее добавляем две столовых ложки крахмала и смешиваем.
4. После вливаем молоко, домешиваем до однородности и варим заворной крем на среднем огне до закипания. Вконце добавляем масло.
5. Берем форму и выкладываем на дно печенье. Поливаем кремом и снова выкладываем печенье – так повторяем до самого конца.
6. Измельчаем часть печенья, его посыпаем сверху. Ставим все в холодильник хотя бы на пару часов. И торт "Наполеон" готов.
Приятного аппетита!
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