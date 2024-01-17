Волшебный сметанный крем: торт получится бомбически вкусным

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Немало людей считают, что простые блюда не могут быть вкусными и что ради хорошего результата придется как следует попотеть, а в рецепте просто обязаны быть сложные ингредиенты вроде молока единорога. Но нет, из простых составляющих и за пять минут можно приготовить изумительно вкусный крем, который подойдет к любому торту или булочкам.
Важный момент: съедать сметанный крем рекомендуется побыстрее. Так как в нем нет стабилизаторов и прочей "химии", испортится быстро. Впрочем, учитывая, какой он вкусный, совет явно лишний: портиться будет нечему.
Ранее мы давали рецепт великолепного медовика из жидкого теста.
Несколько простых правил, чтобы защититься
Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...