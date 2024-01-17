Удивительный "Медовик" из жидкого теста: такой вкуснятины еще не ели

Блюдо впечатлит домашних своей нежностью и красивым видом

"Медовик" является одним из самых любимых тортов у многих. Идеальное сочетание нежных коржей с медовым ароматом и сметанного крема с легкой кислинкой отлично подходит к любым домашним посиделкам. Рецептов торта есть огромное множество, но один из них можно смело назвать настоящим шедевром – те, кто пробовал, признаются, что такой вкуснятины еще не ели. Делимся пошаговым рецептом удивительного "Медовика" из жидкого теста.

Ингредиенты

Коржи

Масло сливочное – 180 граммов.

Сахар – 100 граммов.

Мед – 180 граммов.

Яйца – 4 штуки.

Мука – 300 граммов.

Соль, 1 чайная ложка соды.

Крем

Сметана – 1,4 килограмма.

Сахар – 200 граммов.

Ванилин.

Карамельный мусс

Сахар -150 граммов.

Вода – 50 граммов.

Сливки 33% – 150 граммов.

Сливочное масло – 50 граммов.

Соль – пол чайной ложки.

Желатин – 6 граммов.

Ванилин.

Все рассчитано на форму в диаметре 24 сантиметра.

Пошаговый рецепт "Медовика" из жидкого теста

1. Готовим жидкое тесто. В кастрюлю с толстым дном выкладываем масло, сахар, мед, соль. На среднем огне нагреваем до полного растворения сахара. Добавляем соду и ждем, когда все станет янтарного цвета. Даем массе остыть. После вливаем яйца и начинаем интенсивно мешать, а затем добавляем муку.

2. Выливаем тесто на пергамент и делаем максимально тонкий корж по круговой форме. Оставшееся тесто выливаем на другой противень и разравниваем по бумаге. Отправляем в духовку на 180 градусов и примерно на 17 минут.

3. Нарезаем большой корж на квадратики, а обрезки измельчаем в блендере.

4. Готовим крем. Сметану смешиваем с сахаром, ванилином и взбиваем до однородности. Все можно поставить в холодильник. Далее собираем торт, как показано на видео – и все готово.

Приятного аппетита!