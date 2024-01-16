Секрет идеального борща без лишней кислоты: такого вы не знали

Секрет идеального борща без лишней кислоты: такого вы не знали
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Этот способ избавит от необходимости добавлять лимон или уксус ради сохранения насыщенного цвета

Рецептов борща в каждой культуре множество. Но все же наиболее традиционным признаком представляется ярко-алого, насыщенного цвета суп. Такой оттенок борщу придает свекла, но сохранить его при готовке сложно. Многие хозяйки для этого прибегают к лимонному соку или уксусу, что порой приводит к передозировке кислоты.

Опытные хозяйки, впрочем, давно научились готовить борщ и сохранять при этом яркий, насыщенный оттенок классического супа.
Секрет на самом деле прост: для начала нужно правильно выбрать свеклу: средних размеров корнеплоды без заметных повреждений и как можно более свежие. Поставьте их вариться отдельно, не добавляя в кастрюлю соль и сахар. Остуженные корнеплоды очистите и нарежьте соломкой.

А теперь главный секрет: свеклу добавлять нужно в самом конце, когда все овощи в борще уже сварились и осталось накрыть кастрюлю крышкой и дать покипеть несколько минут. Вот перед тем, как это сделать, и ссыпьте соломку в почти готовый борщ.

Все: идеальный темно-красный оттенок готов и сохранится даже при разогревании супа позже. И никакой лишней кислоты, за что будут благодарны люди, имеющие определенные проблемы типа повышенной кислотности или язвы.

Ранее мы давали рецепт шикарного грибного рагу с овощами.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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