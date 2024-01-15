Идеальный рецепт грибного рагу с овощами: пальчики оближешь

Ингредиенты можно найти в любом магазине

О пользе грибов можно рассказывать очень долго. Ценнейший продукт способен наполнить организм разнообразными витаминами и микроэлементами, которые благоприятно скажутся на иммунитете, что особенно важно в зимний период.

Грибы зачастую добавляют в рацион сторонники здорового образа жизни и правильного питания. Блюда с этим продуктом получаются особенно вкусными. Среди них можно выделить овощное рагу, идеальный рецепт которого представил женский журнал "Клео.ру".

Рецепт, к слову, довольно простой, справиться с ним смогут не только опытные хозяйки. При этом блюдо получится хорошо сбалансированным и порадует всю семью. Особенно важно, что ингредиенты для него можно найти в любом магазине.

Итак, для идеального грибного рагу с овощами потребуется 250 граммов свежих шампиньонов и столько же брюссельской капусты. Также необходимо 300 граммов мякоти тыквы и несколько граммов тыквенных семечек для подачи. Не обойтись при приготовлении без одного стебля сельдерея и одного болгарского перца. Приправы можно добавить по вкусу.

Для начала следует хорошо промыть и нарезать грибы маленькими дольками. Брюссельскую капусту можно поделить пополам, а остальные овощи измельчить до крупных кубиков. Тыква отправляется на сковородку с растительным маслом первым делом.

Далее нужно добавить остальную нарезку и жарить это все до пяти минут. Затем необходимо залить смесь стаканом чистой воды, посолить и поперчить. Рагу следует тушить на слабом огне до готовности, а перед подачей посыпать тыквенными семечками.

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