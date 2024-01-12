Быстрый и нежнейший десерт за минуты: семья будет в восторге

Блюдо порадует всех своим потрясающим вкусом

Домашняя выпечка и десерты всегда получаются вкуснее покупных. Приготовленные свежие угощения отлично подходят к чаю и семейным посиделкам за столом, только у них есть один недостаток – часто готовить все долго и трудно. Однако существует отличный рецепт быстрого и нежнейшего десерта, который можно накидать буквально за несколько минут. Вся семья останется в восторге от его невероятного вкуса. Делимся пошаговым рецептом.

Ингредиенты

Яйца – 4 штуки.

Сахар – 2 столовых ложки.

Сахарная пудра – 80-120 граммов.

Сливки 33% – 0,2 литра.

Сливочный сыр – 300-350 граммов.

Молоко – 0,4 литра.

Сливочное масло – 30 граммов.

Соль, ягоды.

Пошаговый рецепт быстрого и нежного рулета

1. Включаем духовку на 190 градусов, пока делаем заготовки.

2. Четыре яйца смешиваем с солью, двумя столовыми ложками сахара и перемешиваем. Далее вливаем примерно 200 мл молока и засыпаем муку, все нужно смешать. После добавить оставшееся молоко и растопленное сливочное масло.

3. Стелим на противень пергамент и вливаем на него получившиеся тесто. В духовку все нужно поставить минут на 25 до готовности.

4. В это время смешиваем сливочный сыр, сахарную пудру, сливки. Взбиваем миксером и добавляем фрукты или ягоды. После крем распределяем по получившемуся коржу и заворачиваем в рулет. Сверху можно посыпать сахарной пудрой.

Приятного аппетита!