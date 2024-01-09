Смешали яйцо со свеклой: домочадцы обалдели от необычного и вкусного блюда

Этот рецепт безусловно понравится семье и они будут просить приготовить это снова и снова

Иногда даже привычные блюда хочется приготовить по-новому. Этот рецепт необычных мантов придется по вкусу всей семье – домочадцы обалдеют от необычного и вкусного угощения.

Ингредиенты

Свекла – две штуки,

Соль – 1 чайная ложка,

Яйцо – 1 штука,

Мука – 350 граммов,

Фарш – 200 граммов,

Лук – 1 штука,

Специи по вкусу.

Для соуса:

Йогурт натуральный – 200 граммов,

Чеснок – 2 зубчика.

Способ приготовления

Свеклу натереть, добавить соль. Оставить на 20 минут постоять. Затем слить в чашку сок, туда же разбить яйцо, посолить и размешать. Добавить муку и замесить тесто. Добавлять муку по необходимости, пока оно не станет упругим. Укрыть тесто пленкой и оставить на пять минут. За это время мелко нарезать луковицу, смешать с фаршем и специями. Достать тесто, разделить на две части. Раскатать очень тонко первую половину. Рюмкой или формой нарезать кружочки, как для пельменей. Сложить их в несколько рядов, чтобы получилась гусеничка длиной в 4 кружочка. Разложить на эти гусенички фарш тонкой полоской. Сложить их вдоль, затем закрутить розочкой. Повторить операцию со второй частью теста. В скороварке или мантоварке варить полчаса. За это время в йогурт натереть чеснок. Сварившиеся розочки выложить на тарелку, украсить зеленью. Есть с соусом. Кстати, из оставшейся свеклы можно сделать простой салат с чесноком.

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