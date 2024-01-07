За этот рецепт шоколадного желе передерутся фанаты ЗОЖ

Низкокалорийное, но при этом безумно вкусное блюдо понравится всем

Нежное и вкусное лакомство, которое готовится элементарно. Не надо покупать гору продуктов, которые в причудливом порядке смешиваются, не надо несколько часов торчать у плиты, следя за приготовлением. 15 минут, потраченных на готовку, и пара часов в холодильнике – все время, которое потребуется для появления вкуснейшего десерта, обожаемого лакомства для сладкоежки любого возраста.

От него будут в восторге и дети, и следящие за фигурой, да и на любом праздничном столе он законно отхватит немалую порцию восхищения. Да и в будни никто не мешает потратить немного времени и порадовать домашних вкусным. В этом желе мало сахара (а к тому же можно взять сахарозаменитель), а также полезные продукты: темный шоколад и цельное молоко. Так что даже сидя на диете, вы можете порадовать себя вкусным.

Для приготовления понадобится: стакан молока, половина столовой ложки желатина, по две ложки какао и сахара, немного горького шоколада и ванилин.

Способ приготовления:

Залить желатин холодной кипяченой водой и оставить на 15 минут. На плиту поставить молоко, куда добавили сахар, и на медленном огне довести до кипения. Как закипит, добавить какао-порошок и минуту помешивать. В горячее еще какао положить желатин и мешать до растворения. Вылить в форму и оставить застывать. Остывшее желе уберите в холодильник на пару часов.

При подаче на стол можно посыпать сахарной пудрой или тертым шоколадом, украсить свежими ягодами или листочками мяты.

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