Лучше беляшей и чебуреков: китайский трюк помог сделать вкуснейшее блюдо

Лучше беляшей и чебуреков: китайский трюк помог сделать вкуснейшее блюдо
Кадр: YouTube.com
Оно станет однозначным хитом в списке домашней выпечки

Порой многим хозяюшкам хочется побаловать семью вкусными пирожками или беляшами, но ногие рецепты сложны, да и маяться с тестом особо не хочется. Однако простой китайский трюк поможет сделать вкуснейшее блюдо, которое получится вкуснее чебуреков и беляшей. Делимся пошаговым рецептом.

Ингредиенты:

  • Мука – 750 гр
  • Масло – 300 гр
  • Сметана – 200 гр
  • Соль – 1 ч л
  • Разрыхлитель – 1,5 чл
  • Яйца – 3 шт
  • Картошка – 3 шт
  • Лук – 3 шт
  • Фарш – 400 гр
  • Перец, зира, кориандр
  • Молоко – 1 чл

Пошаговый рецепт приготовления вкусной выпечки с мясом

1. Натереть масло прямо в муку, затем растереть смесь до более-менее однородной.

2. В отдельной чашке смешать сметану, соль, разрыхлитель, добавить в тесто.

3. Из яиц убрать один желток, остальные разбить в миску с тестом. Замесить, затем положить в пакет и на 15 минут убрать в холодильник.

4. Нарезать кубиками картошку и лук. Добавить фарш и специи, смешать все это в отдельной миске.

5. Разделить тесто на две части. Одну закутать в пленку и отложить. Вторую раскатать тонким слоем, после чего выложить на нее маленькими чашками получившуюся начинку.

6. Раскатать тонким слоем вторую часть теста, выложить ее крышкой на начинку. Защепить края, затем пальцами аккуратно промять границы будущих булочек.

7. Смешать молоко с желтком и тщательно промазать верх. По желанию можно посыпать кунжутом.

8. Выпекать 30-35 минут при температуре 180 градусов.

Сфотографировать не успеете – домашние сметут вкуснятину раньше.

Раньше мы рассказывали, как приготовить тесто без яиц и молока.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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