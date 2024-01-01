Готовим вкуснейшую запеканку из остатков новогодних салатов

Подарим "Оливье" и "Мимозе" вторую жизнь

После праздничной ночи холодильник обычно забит недоеденными закусками и салатами. Выбрасывать жалко, но есть второй раз те же блюда не всегда хочется. Как быть?

Делимся рецептами блюд, которые можно приготовить из праздничных остатков. Так, например, из "Оливье", "Мимозы" и других салатов может выйти вкуснейшая запеканка.

Возьмите нарезанный картофель, морковь, горошек, кукурузу и другие овощи, которые вы использовали для салатов. Обжарьте с добавлением специй. Выложите в форму, залейте сметанным соусом и посыпьте сверху тертым сыром. Запекайте до золотистой корочки около 30 минут. Получится очень сытное и ароматное блюдо! Оно хорошо подойдет в качестве гарнира к мясу.

Если хочется сладкой запеканки, то тут на помощь придут сухие печенья, пряники и кусочки торта. Они станут отличной присыпкой для творожной запеканки.

Напоминаем, что готовые салаты желательно съесть в течение суток. А скоропортящиеся продукты лучше не оставлять надолго даже в холодильнике. И, если творожные запеканки еще могут немного подождать, то мясные лучше съедать как можно скорее.



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