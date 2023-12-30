Итальянское пате с соусом из шампанского: изящный десерт на Новый год

Каждая хозяйка в Новый год хочет выделиться. Отличным вариантом будет обратиться к итальянской кухне. Рецептом шоколадного пате с соусом из шампанского обязательно попросят поделиться все гости.
Ингредиенты
300 г горького шоколада, 200 мл жирных сливок, 140 мл молока, четыре большие ложки коричневого сахарного песка, две большие ложки темного рома, пять желтков, немного молотой корицы, девять ягодок клубники.
Для соуса: чуть меньше полного стакана шампанского, полстакана мелкого сахарного песка, девять желтков, один стакан жирных сливок, щепотка соли.
Пошаговый рецепт приготовления
Шоколад нужно растопить на водяной бане, в отдельной емкости взбить охлажденные сливки до состояния пышной пены.
Молоко доводим до кипения. В отдельной емкости взбиваем желтки с сахарным песком, вливаем молоко. Затем снова ставим на огонь и на медленном огне доводим до загустения. После этого сдабриваем корицей и добавляем ром.
Теперь эту смесь соединяем с жидким шоколадом. Постепенно добавляем взбитые сливки. В небольшие формочки для кексов выкладываем клубнички, сверху заливаем получившемся пате. Отправляем в холод до утра.
Осталось приготовить соус. В отдельной емкости смешиваем шампанское, сахарный песок и желтки. На минимальном огне устраиваем водяную баню и нагреваем смесь.
В отдельной миске взбиваем сливки, а затем аккуратно вводим в смесь с шампанским. Ставим соус в холод. Пате поливаем соусом непосредственно перед подачей.
К слову, ранее "Утро.ру" делилось
рецептом вкусного мандаринового торта.