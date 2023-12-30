Итальянское пате с соусом из шампанского: изящный десерт на Новый год

Итальянское пате с соусом из шампанского: изящный десерт на Новый год
Фото: www.unsplash.com
Шоколадное лакомство порадует гостей

Каждая хозяйка в Новый год хочет выделиться. Отличным вариантом будет обратиться к итальянской кухне. Рецептом шоколадного пате с соусом из шампанского обязательно попросят поделиться все гости.


Ингредиенты


300 г горького шоколада, 200 мл жирных сливок, 140 мл молока, четыре большие ложки коричневого сахарного песка, две большие ложки темного рома, пять желтков, немного молотой корицы, девять ягодок клубники.

Для соуса: чуть меньше полного стакана шампанского, полстакана мелкого сахарного песка, девять желтков, один стакан жирных сливок, щепотка соли.


Пошаговый рецепт приготовления


Шоколад нужно растопить на водяной бане, в отдельной емкости взбить охлажденные сливки до состояния пышной пены.

Молоко доводим до кипения. В отдельной емкости взбиваем желтки с сахарным песком, вливаем молоко. Затем снова ставим на огонь и на медленном огне доводим до загустения. После этого сдабриваем корицей и добавляем ром.

Теперь эту смесь соединяем с жидким шоколадом. Постепенно добавляем взбитые сливки. В небольшие формочки для кексов выкладываем клубнички, сверху заливаем получившемся пате. Отправляем в холод до утра.

Осталось приготовить соус. В отдельной емкости смешиваем шампанское, сахарный песок и желтки. На минимальном огне устраиваем водяную баню и нагреваем смесь.

В отдельной миске взбиваем сливки, а затем аккуратно вводим в смесь с шампанским. Ставим соус в холод. Пате поливаем соусом непосредственно перед подачей.

К слову, ранее "Утро.ру" делилось рецептом вкусного мандаринового торта.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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