Очень вкусный торт "Баунти": снежный десерт на праздник

Лакомство готовится быстро, без духовки

Новогодний стол не может обойтись без вкусного десерта. Торт должен быть не только аппетитным, но и эффектным. Отличным вариантом будет приготовить снежный десерт "Баунти".





Ингредиенты



Пошаговый рецепт приготовления