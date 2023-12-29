Очень вкусный торт "Баунти": снежный десерт на праздник

Очень вкусный торт "Баунти": снежный десерт на праздник
Фото: www.unsplash.com
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Новогодний стол не может обойтись без вкусного десерта. Торт должен быть не только аппетитным, но и эффектным. Отличным вариантом будет приготовить снежный десерт "Баунти".


Ингредиенты


300 г шоколадного печенья, 300 мл жирных сливок, полторы большие ложки  какао-порошка, одна банка сгущенки, 60 г шоколадного масла, 100 г шоколада, две большие ложки молока, две маленькие ложки подсолнечного масла, 60 г кокосовой стружки, 10 г желатина.


Пошаговый рецепт приготовления


Из печенья нужно сделать мелкую крошку, залить туда две большие ложки сгущенки, добавить какао и растопленное шоколадное масло. Замесить тесто.

Желатин залить водой, дать набухнуть, а затем растворить на небольшом огне, доводить до закипания не нужно.

Холодные сливки взбиваем в пенку. Затем отправляем туда оставшуюся сгущенку и стружку кокоса (оставьте немного для украшения торта). Снова взбиваем, заливаем желатин, взбиваем еще раз и оставляем отдохнуть.

Теперь собираем тортик. В форму выкладываем основу из печенья, сверху заливаем крем. Отправляем в холод.

На медленном огне растапливаем шоколадку вместе с подсолнечным маслом и молоком. Этой глазурью покрываем тортик и снова убираем в холодильник на несколько часов. Перед подачей сверху украшаем стружкой кокоса.

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом нежного французского торта "Фрезье".

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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