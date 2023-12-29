Невероятная вкуснятина: простейший десерт за 10 минут из молока и шоколада

Невероятная вкуснятина: простейший десерт за 10 минут из молока и шоколада
Кадр: YouTube.com
Блюдо впечатлит своей нежностью и красотой

Порадовать себя чем-то сладким можно легко и просто, и не затрачивая при этом слишком много энергии и денег на компоненты. Например, можно приготовить невероятную вкуснятину – простейший десерт из молока и шоколада, который делается буквально за 10 минут. Делимся пошаговым рецептом.

Ингредиенты

  • Темный шоколад – 130+100 граммов.
  • Молоко – 350 мл.
  • Сливки – 500+50 мл.
  • Какао – 50 граммов.
  • Агар-агар – 10 граммов.
  • Желатин – 6 граммов.
  • Кокосовая стружка и бутылка на 1,5 литра.

Пошаговый рецепт приготовления простого торта за 10 минут

1. Сперва нужно подготовить бутылку для десерта. Отрезаем горлышко – оно больше не понадобится.

2. 130 граммов темного шоколада крошим.

3. В отдельной кострюле смешиваем 80 граммов сахара, 50 граммов какао, 10 граммов агар-агара. К смеси вливаем 350 мл молока, перемешиваем. После добавляем 500 мл сливок. 

4. Ставим на небольшой огонь и доводим до закипания. Добавляем молотый шоколад, тщательно перемешиваем. 

5. Наливаем все в бутылку и отправляем в холодильник на 2 часа.

6. Заливаем желатин водой и оставляем его стоят примерно 10 минут. В это время крошим еще одну плитку шоколада.

7. Высыпаем его в кастрюлю и добавляем 50 мл сливок. На небольшом огне топим шоколад, постоянно помешивая. Добавляем желатин.

8. Поливаем сверху наш десерт, который предварительно нужно достать из холодильника. Оставляем все в холодильнике примерно на час, после чего он готов к употреблению.

Приятного аппетита!

Источник: Утро.ру
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