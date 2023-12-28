Вкуснейший торт "Сникерс" за семь минут: можно готовить хоть каждый день

Десерт является еще и довольно экономичным

Если времени перед приходом гостей осталось немного, но нужно что-то приготовить вкусное к чаю, то можно сделать простой торт "Сникерс". На него требуется минимум ингредиентов, и он будет готов к употреблению буквально через семь минут. Выпекать в духовке, использовать желатин не нужно. Благодаря этому его можно готовить хоть каждый день. Делимся рецептом.

Ингредиенты

Мука – 220 граммов.

Какао – 2 столовых ложки.

Сахар – 120 граммов.

Растительное масло – 100 мл + 2 столовых ложки.

Вода теплая – 300 мл.

Пакетик разрыхлителя.

Шоколад – 200 граммов.

Арахис – 100 граммов.

Пошаговый рецепт торта "Сникерс"

1. Муку смешиваем с какао, разрыхлителем, солью, сахаром. Добавляем растительное масло, воду и тщательно все перемешиваем.

2. Выстилаем пергаментом форму для приготовления. Она должна подходить для микроволновки. Лучше всего использовать стеклянную. Пергамент смазываем растительным маслом и выливаем смесь.

3. Ставим на семь минут в микроволновку на мощность 800 ватт. И бисквит будет готов.

4. Измельчаем арахис ножом, а шоколад разламываем на кубики. К нему добавляем две столовых ложки растительного масла и раставливаем в микроволновке.

5. Смешиваем шоколад и арахис, намазываем на бисквит и даем немного постоять в холодильнике.

Приятного аппетита!