Вкуснейший торт "Сникерс" за семь минут: можно готовить хоть каждый день

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Если времени перед приходом гостей осталось немного, но нужно что-то приготовить вкусное к чаю, то можно сделать простой торт "Сникерс". На него требуется минимум ингредиентов, и он будет готов к употреблению буквально через семь минут. Выпекать в духовке, использовать желатин не нужно. Благодаря этому его можно готовить хоть каждый день. Делимся рецептом.
1. Муку смешиваем с какао, разрыхлителем, солью, сахаром. Добавляем растительное масло, воду и тщательно все перемешиваем.
2. Выстилаем пергаментом форму для приготовления. Она должна подходить для микроволновки. Лучше всего использовать стеклянную. Пергамент смазываем растительным маслом и выливаем смесь.
3. Ставим на семь минут в микроволновку на мощность 800 ватт. И бисквит будет готов.
4. Измельчаем арахис ножом, а шоколад разламываем на кубики. К нему добавляем две столовых ложки растительного масла и раставливаем в микроволновке.
5. Смешиваем шоколад и арахис, намазываем на бисквит и даем немного постоять в холодильнике.
Приятного аппетита!
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