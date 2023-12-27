Невероятно эстетичное канапе: потрясающая закуска для новогоднего стола

Невероятно эстетичное канапе: потрясающая закуска для новогоднего стола
Pravda Komsomolskaya/www.globallookpress.com
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В сто раз вкуснее самых дорогостоящих сервелатов

После того, как вы определитесь с салатами, неизбежно встанет вопрос о закуске. Сервелаты, конечно, бессмертны как классика, однако нужно как-то разнообразить приевшееся меню. Идеальный вариант – канапе на шпажках.

Для ингредиентов потребуется белый хлеб, около 200 граммов копченого лосося, примерно же столько же сливочного сыра, две столовые ложки лимонного сока, столовая ложка укропа, перец и соль – по вкусу. И, конечно же, шпажки – 24 штуки.

Способ приготовления

Начинаем с хлебной основы – оформляем кулинарное кольцо и вырезаем кусочки хлеба – 24 штуки. Нарезаем рыбу на тонкие полоски (двенадцать штук). Должны получиться достаточно длинные доли, чтобы их получилось намотать на шпажку.

В миске смешиваем сливочный сыр с лимонным соком, укропом, солью и перцем. Это будет наша начинка. Намазываем на каждый кусочек хлеба начинку для прямоугольной формы, передает женский журнал "Клео.ру".

Оформляем канапе на шпажках, оставляя так, чтобы вся красота хорошо и удобно держалась на руке. Украшаем каждое канапе зеленью и лимонными дольками для яркого вкуса. Размещаем на блюде и подаем на стол. Приятного аппетита!

Источник: Клео.ру ✓ Надежный источник
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