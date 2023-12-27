Самый вкусный и простой салат из огурцов: готовим за две минуты

Самый вкусный и простой салат из огурцов: готовим за две минуты
Кадр: YouTube.com
В блюде используем минимум компонентов и получаем максимум пользы

Огурцы считаются суперфудом благодаря своим целебным качествам. Также продукт довольно хорошо сочетается со многими ингредиентами. Овощь можно употреблять просто так, а можно приготовиться из него вкусный и простой салат, который подарит молодость, долголетие, сделает кожу более здоровой и улучшит пищеварение. Делать его можно буквально за две минуты. Делимся пошаговым рецептом.

Ингредиенты

  • Огурцы – 2 штуки.
  • Греческий йогурт – 140 граммов.
  • Оливковое масло – пару ложек.
  • Лимон, соль, зеленый лук или петрушка.

Пошаговый рецепт приготовления простого салата из огурцов

1. Тонко кольцами нарезаем огурцы и добавляем к ним чайную ложку соли. Перемешиваем и даем постоять.

2. В это время мелко режем чеснок, смешиваем с греческим йогуртом, нарезанной зеленью и двумя ложками масла.

3. Из огурцов сливаем жидкость и заправляем смесью из греческого йогурта.

Приятного аппетита!

Источник: Утро.ру
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