Всегда варим хлеб перед выпеканием: результат удивит

Всегда варим хлеб перед выпеканием: результат удивит
Кадр: YouTube.com
Интересный и необычный рецепт выпечки

Как известно, домашний хлеб гораздо вкуснее магазинного. Если хочется порадовать домашних теплой и ароматной буханкой, то делимся интересным рецептом, чтобы все получилось только вкуснее. Для этого всегда нужно варить хлеб перед выпеканием – результат удивит даже опытную хозяйку.

Ингредиенты

  • Мука – 700 граммов.
  • Вода – 0,4 литра.
  • Сухие дрожжи – 8 граммов.
  • Растительное масло – 30 мл.
  • Сахар – 1 столовая ложка.

Пошаговый рецепт приготовления домашнего хлеба

1. Воду смешиваем с сахаром, дрожжами и оставляем на пять минут, накрыв тряпкой. 

2. Затем перемешиваем все и вливаем масло. Следом идет мука и немного соли.

3. Тесто замешиваем на столе, смазанном растительным маслом. После смазываем миску маслом и кладем туда хлеб, оставив его стоять примерно 30 минут.

4. Замешиваем и делаем небольшие буханки. Этот объем теста можно поделить на четыре. Оставляем постоять еще 15 минут.

5. Кипятим воду, чуть солим и окунаем туда тесто примерно на 30-40 секунд после закипания. Достаем и выкладываем на противень. Сверху можно посыпать кунжутом.

6. Выпекаем при температуре 180 градусов примерно 30-35 минут.

Хлеб готов. Приятного аппетита!

Источник: Утро.ру
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