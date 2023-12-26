Всегда варим хлеб перед выпеканием: результат удивит

Интересный и необычный рецепт выпечки

Как известно, домашний хлеб гораздо вкуснее магазинного. Если хочется порадовать домашних теплой и ароматной буханкой, то делимся интересным рецептом, чтобы все получилось только вкуснее. Для этого всегда нужно варить хлеб перед выпеканием – результат удивит даже опытную хозяйку.

Ингредиенты

Мука – 700 граммов.

Вода – 0,4 литра.

Сухие дрожжи – 8 граммов.

Растительное масло – 30 мл.

Сахар – 1 столовая ложка.

Пошаговый рецепт приготовления домашнего хлеба

1. Воду смешиваем с сахаром, дрожжами и оставляем на пять минут, накрыв тряпкой.

2. Затем перемешиваем все и вливаем масло. Следом идет мука и немного соли.

3. Тесто замешиваем на столе, смазанном растительным маслом. После смазываем миску маслом и кладем туда хлеб, оставив его стоять примерно 30 минут.

4. Замешиваем и делаем небольшие буханки. Этот объем теста можно поделить на четыре. Оставляем постоять еще 15 минут.

5. Кипятим воду, чуть солим и окунаем туда тесто примерно на 30-40 секунд после закипания. Достаем и выкладываем на противень. Сверху можно посыпать кунжутом.

6. Выпекаем при температуре 180 градусов примерно 30-35 минут.

Хлеб готов. Приятного аппетита!