Обалденно нежный заварной крем: такой подойдет для любого десерта на Новый год

Такой густой и потрясающей на вкус сладкой массы вы еще не пробовали

До Нового года остаются считанные дни, а многие домохозяйки еще не придумали, чем покорять гостей на праздничном столе. Это дело нужно срочно исправлять! Предлагаем вам рецепт заварного крема, по которому готовили кондитеры еще в Средние века. С таким кремом любой бисквит станет просто сказкой.



Ингредиенты

2 яйца;

50 граммов сахара;

10 граммов ванильного сахара;

столовая ложка крахмала;

200 мл молока;

150 граммов сливочного масла;

180 граммов сгущенного молока.

Способ приготовления

На разбитые в сотейнике яйца высыпаем ванильный и классический сахар, взбиваем венчиком и добавляем крахмал. Хорошо помешиваем и начинаем варить на среднем огне.

Добавляем молоко. Загустевший крем снимаем с огня. Постоянно помешиваем для достижения правильной консистенции – комков быть не должно.

Накрываем крем полотенцем и оставляем до момента полного остывания. Сливочное масло смешиваем со сгущенным молоком, взбивая миксером. Туда же добавляем основу из яиц и взбиваем, пока она полностью не растворится. Вуаля! У вас получился нежнейший и очень плотный заварной крем.

А диетолог Инна Пичугина рекомендует россиянам с умом сервировать праздничный стол, чтобы избежать после праздников проблем с ЖКТ. Как пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня", нужно придерживаться правила "золотой тарелки": сформируйте ее так, чтобы хватало и белков, и углеводов. Другую половину заполните фруктами или овощами.