Нужны банан и дрожжи: блинчики будут идеальными и воздушными

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Все любят домашние и свежие блины. Их можно есть сладкими, солеными, с медом или паштетом – настолько хорошо они подходят ко всему. В мире придумали массу интереных рецептов с добавлением непривычных компонентов. Рассказываем, как сделать блинчики идеальными и воздушнми. Для этого точно нужны банан и дрожжи.
1. Нарезанные бананы смешиваем с яйцом, сахаром, солью, молоком, дрожжами и взбиваем все блендером.
2. В смесь вливаем воду, перемешиваем. Добавляем муку. Даем настояться в течение 30 минут.
3. Жарим блинчики на среднем огне.
4. В это время готовим крем. Творог измельчаем блендером, сливочное масло взбиваем миксером. Смешиваем все со сгущенкой и творогом.
5. Далее оформляем в торт и украшаем ягодами.
Приятного аппетита!
Несколько простых правил, чтобы защититься
Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...