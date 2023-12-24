Вкуснейший пирог с клубникой всего за час: простой и быстрый рецепт

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Сладкие фруктовые пироги – это то, что неизменно радует и согревает нас долгими зимними вечерами за чашечкой ароматного чая. Спешим удивить вас рецептом невероятно сочного и ароматного пирога с клубникой. Его приготовление займет не более часа, а результат превзойдет ожидания! Кроме того, какие-либо специфичные ингредиенты тут без надобности: все это (разве что за исключением клубники) и так есть у вас дома.
Нам понадобится:
– 2 яйца
– 100 г сахара
– 150 г клубники
– 100 мл масла
– 100 мл молока
Из муки, разрыхлителя, ванилина замешиваем густое тесто. Разрезаем клубнику, выкладываем в форму, заливаем тестом и щедро посыпаем сливочно-мучной крошкой. Выпекаем пирог при 180°C около 40 минут до золотистости. Наслаждаемся божественным десертом!
Это чудесный вариант угощения к чаю на любой вкус. Попробуйте удивить им своих гостей!
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