Тортик "Минутка" — сказочно вкусный десерт без выпечки всего за 10 минут

Это блюдо оценят по достоинству все сладкоежки

Иной раз нам внезапно хочется чего-то сладкого, а заморачиваться с тестом и выпечкой совсем не хочется. Предлагаем рецепт оригинального бисквитного торта, который можно приготовить менее чем за четверть часа практически из того, что уже есть дома. Вкус получается потрясающим!

Ингредиенты на 4-6 порций:

– 400 г печенья

– 150 г сливочного масла

– 1 банка сгущенки

– 100 г грецких орехов

– Мак, какао или шоколад по вкусу

Печенье крошим руками, орехи также измельчаем. Затем взбиваем миксером сгущенку с размягченным маслом в густой однородный крем. Выкладываем слоями крошку, крем, посыпая орехами и маком. Оставляем на час пропитаться.

Готово! Всего 10 минут – и на столе роскошный ароматный тортик. Украсьте его ягодами, шоколадом по вкусу. Идеальный десерт к чаепитию и на любой праздник!

Ранее мы называли рецепт самого быстрого торта в микроволновке.