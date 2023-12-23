Бесподобный и нежнейший салат на Новый год: такой мгновенно сметут со стола

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Взамен прежним "Оливье" и "Сельди под шубой" россияне все чаще ищут альтернативу прежним рецептам. "Утро" предлагает на этот раз рецепт волшебного салата с сельдью – однако туда войдет нестандартный для аутентичного набора список ингредиентов, которые передадут ярчайший и насыщенный вкус. Поверьте, такой салат сметут со стола как самое непревзойденное блюдо на ваш Новый год.
1. Отваренный картофель натираем на терке, выкладываем слоем в кольцо и начинаем прижимать. После этого смазываем картофельный слой майонезом.
2. Займемся сельдью: нарезаем ее на продолговатые части, затем выкладываем на первый слой из картофеля и майонеза. Здесь нам потребуются натертые яйца, которые необходимо отварить вкрутую.
3. На тонкие бруски необходимо нарезать огурцы: выкладываем их уже на второй слой, поверх тертых яиц. Смазываем майонезом, после чего посыпаем сверху тертым сыром.
Для украшения можно добавить зеленый лук.
4. После этого салат необходимо накрыть пленкой и положить в холодильник на пару часов.
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