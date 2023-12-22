Нежный французский торт Фрезье: изысканное угощение на Новый год

С рецептом справится каждая хозяйка

Сладости на новогоднем столе – отдельная тема. Без красивого, эффектного торта праздник будет не полным. Особенно важны десерты для детей. Впрочем, взрослые тоже любят полакомиться вкусняшкой. "Утро.ру" предлагает рецепт изысканного французского торта Фрезье.

Ингредиенты



Пошаговый рецепт приготовления

400 г клубнички, 80 г муки, четыре большие ложки чистой воды, 40 г кукурузного крахмала, три большие ложки сахарного песка, четыре яйца, 300 мл топленого масла, еще 100 г сахарного песка для бисквита, щепотка соли, 200 г сливочного масла, полкило заварного крема, ваниль.Для начала нужно подготовить нежный заварной крем. Рецепт классической начинки найдете здесь

Затем добавляем в крем еще 200 г сливочного масла и взбиваем до пышного состояния.



Отдельно смешиваем куриные яйца с сахарным песком. Ставим смесь на водяную баню и разогреваем, смесь должна быть горячей, но не кипящей.



Затем блендером взбиваем смесь до воздушного состояния. Добавляем туда муку, крахмал и соль.



Теперь на 180 градусах выпекаем бисквит. Подойдет кольцо диаметром 22 см.



Три большие ложки сахарного песка соединяем с водой и доводим до кипения. Остывший корж разделяем на два листа, пропитываем получившимся сиропом.



Выкладываем на один лист коржа часть клубники, заливаем кремом, сверху кладем вторую половину клубники, снова заливаем кремом. Сверху закрываем листом коржа и отправляем в холодильник на несколько часов. Перед подачей торт можно украсить сахарной пудрой.



Ранее "Утро.ру" делилось оригинальным рецептом курицы с клюквой.

