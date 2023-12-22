Невероятно простой торт свел гостей с ума: готовится без духовки за минуты

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В каждой семье любят свежие домашние десерты – они всегда получаются гораздо лучше покупных. Единственная их проблема заключается в долгом приготовлении. Но есть рецепты, которые не требуют серьезных усилий и большого количества времени при создании. Например, можно сделать невероятно простой торт, который готовится за минуты, – он обязательно сведет гостей с ума. Делимся подробным рецептом.
1. Крошим печенье и добавляем в него растопленное масло, тщательно перемешаваем.
2. Выкладываем половину массы в форму и плотно тромбуем.
3. Мелко режем клубнику, персики.
4. Смешиваем сливочный сыр с сахаром, вливаем сливки и взбиваем миксером. Добавляем нарезанные фрукты и ягоды.
5. Молоко с агар-агаром доводим до кипения и смешиваем остывшую массу со сливочным сыром.
6. Выливаем все в форму и ставим в холодильник примерно на 10 минут.
7. Достаем, высыпаем оставшееся печенье, тромбуем и сверху засыпаем кокосовой крошкой. После торт должен настояться 2 часа в холоде и его можно будет есть
Приятного аппетита!
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