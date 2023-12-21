Десерт на Новый год: мандариновый торт восхитит гостей

Меню новогоднего стола играет огромную роль в том, каким в итоге получится праздник. Для большинства жителей нашей страны волшебная новогодняя ночь становится возможностью отведать различные деликатесы. К Новому году хозяйки закупают дорогую игру, вкусную рыбу, готовят изысканные блюда и сладости. "Утро.ру" предлагает рецепт эффектного и оригинального десерта на праздник – мандариновый торт порадует домашних и гостей.
Ингредиенты
300 г песочного печенья, три крупные мандаринки, 360 г творога, 100 г сливочного масла, два яйца, 160 г сметаны, 240 г сахарного песка, полторы большие ложки крахмала, 150 мл чистой воды, 5 г ванильного сахара, 25 г желатина.
Пошаговый рецепт приготовления
Для начала мандаринки нужно хорошенько вымыть. Их нарезаем на небольшие кусочки вместе с кожурой, засыпаем сахарным песком (150 г), заливаем водой и варим на медленном огне в течение 60 минут.
Оставшийся сахарный песок смешиваем со сметанкой, творожком и сырыми яйцами. Смесь нужно довести до однородной массы, можно использовать блендер. Туда же отправляем крахмал и еще раз хорошенько смешиваем.
Печенье превращаем в крошку и заливаем туда растопленное сливочное масло.
Лучше выпекать тортик в разъемной форме (22 см). Выстилаем ее пергаментной бумагой, выкладываем песочное одно, важно хорошенько утрамбовать. Сверху заливаем творожно-сметанную смесь и отправляем запекаться на полчаса на 160 градусах.
Горячие мандаринки превращаем в пюре с помощью блендера. Засыпаем туда ванильный сахарный песок, добавляем желатин, хорошенько размешиваем и ждем, пока остынет. Затем мандариновую смесь заливаем поверх испеченной основы и отправляем в холодильник на восемь часов.
Ранее "Утро" делилось
рецептом блюда, которое обязательно должно быть на новогоднем столе.