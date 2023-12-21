Десерт на Новый год: мандариновый торт восхитит гостей

Эффектное блюдо готовится очень просто

Меню новогоднего стола играет огромную роль в том, каким в итоге получится праздник. Для большинства жителей нашей страны волшебная новогодняя ночь становится возможностью отведать различные деликатесы. К Новому году хозяйки закупают дорогую игру, вкусную рыбу, готовят изысканные блюда и сладости. "Утро.ру" предлагает рецепт эффектного и оригинального десерта на праздник – мандариновый торт порадует домашних и гостей.





Ингредиенты



Пошаговый рецепт приготовления