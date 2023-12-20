Мутный бульон мгновенно станет прозрачнее слезы – хитрость от шеф-повара

Мутный бульон мгновенно станет прозрачнее слезы – хитрость от шеф-повара
Фото: www.unsplash.com
Хозяйкам стоит взять лайфхак на заметку

Практически каждая российская хозяйка сталкивалась с такой напастью, как неправильно сваренный бульон. Из-за некачественной воды или ошибки в рецептуре жидкость, которая должна быть прозрачной, может превратиться в мутное варево. Однако отчаиваться не стоит, одна простая хитрость поможет спасти будущий супчик.

Элементарным лайфхаком поделился знаменитый российский шеф-повар Константин Ивлев. Специалист по приготовлению вкусной пищи решил обратить свое внимание на проблему, с которой сталкиваются многие простые россиянки. Хитрость эксперта по еде очень простая, заново варить бульон или добавлять в него особые ингредиенты не понадобится.

Все, что нужно сделать с бульоном, чтобы он стал прозрачнее слезы – это процедить. Однако важно отдать предпочтение не марлевой салфетке, а вафельному полотенцу. Его плотная ткань задержит накипь и осадок. На выходе бульон будет идеально прозрачным. После этого можно продолжить приготовление блюда.

К слову, ранее "Утро.ру" делилось оригинальным рецептом нежного заварного торта.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник

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