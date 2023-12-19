Торт "Гости кайфуют": простой рецепт тающего во рту десерта

Торт "Гости кайфуют": простой рецепт тающего во рту десерта
Фото: www.unsplash.com
Для приготовления потребуется минимальный набор продуктов

Празднование главного торжества года – Нового 2024 года Зеленого дракона не за горами. Российские хозяйки продолжают ломать голову над тем, как бы удивить домашних и гостей. Согласно устоявшимся традициям, важно, чтобы на праздничном столе было как можно больше разнообразных блюд. "Утро.ру" советует дополнить десертное меню простым тортом "Гости кайфуют". Лакомство готовится очень быстро, выглядит эффектно и не требует большого количества ингредиентов.


Ингредиенты


280 мл кефира, одна маленькая ложка соды, один стакан сахарного песка, один стакан муки, две большие ложки какао-порошка, сгущенное молоко для украшения.


Пошаговый рецепт приготовления


Простой и вкусный тортик готовится в два счета. В отдельную емкость кладем соду и заливаем ее кефиром. Хорошенько перемешиваем.

В другой посуде смешиваем сахарный песок, муку и какао-порошок. Теперь соединяем обе смеси и хорошенько вымешиваем. На выходе получится коричневое тесто, по консистенции напоминающее жирную сметану.

Затем в смазанную подсолнечным маслом емкость выливаем тесто и отправляем в разогретый до 200 градусов духовой шкаф на 25 минут.

Ароматный торт насыщенного шоколадного оттенка можно украсить сгущенкой или сахарно-сметанным кремом, сверху для красоты присыпать  какао-порошком. А можно просто украсить сахарной пудрой. Гости точно будут в восторге и получат невероятное удовольствие от такого простого и вкусного десерта.

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Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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