Новогодний рецепт: нежнейший многослойный салат "Снежный лес" с куриной грудкой

Никто бы не подумал, что сочетание сладких сухофруктов и мяса может быть настолько вкусным

В новогоднюю ночь хочется удивить близких чем-то особенным, помимо традиционных праздничных блюд, которые уже успели многим набить оскомину. Предлагаем пошаговый рецепт оригинального праздничного салата с ярким названием "Снежный лес". Его основу составляют запеченная куриная грудка, маринованные грибы, сыр, овощи и яйца. В процессе приготовления все ингредиенты выкладываются отдельными слоями, смазанными майонезом.

Нам понадобятся шесть яиц, 250 грамм грибов, один репчатый лук, одна морковь, 150 граммов твердого сыра, четыре отростка зеленого лука, 150 грамм чернослива, три куриных бедра, две веточки укропа, 200 миллилитров майонеза, два зубчика чеснока и половина чайной ложки соли.

1. Варим куриные грудки и яйца, нарезаем зелень и смешиваем с майонезом с чесноком.

2. Жарим грибы с луком и морковью до золотистости, слегка обмасливаем.



3. Формируем слои: мясо, яичные желтки и белки, овощи, грибы с черносливом. Каждый слой смазываем соусом.



4. Посыпаем салат тёртым сыром, зеленью, завершаем слоем яичного белка.



5. Отправляем форму в холодильник минимум на 5 часов, чтобы все слои пропитались и салат полностью сформировался.



В итоге получается красивое блюдо с похожим на зимний лес "пейзажем" из разных продуктов. Этот оригинальный салат обязательно станет украшением новогоднего стола и привлечет внимание ваших гостей! Поверьте, такого блюда вы точно не пробовали.

Ранее мы называли рецепт "красивого" новогоднего салата, который поразит гостей своей эстетичностью.