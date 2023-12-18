Вкуснее "Наполеона" и "Медовика": нежнейший заварной торт порадует домашних

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Когда хочется приготовить что-то вкусное к чаю, но нет желания сильно заморачиваться и долго ждать, пока все будет готово, можно сделать нежнейший заварной торт по простому рецепту. Он получится вкуснее "Наполеона" и "Медовика", а также порадует домашних своим приятным вкусом. Делимся пошаговым способом приготовления заварного торта.
Для теста
Для крема
1. Первым делом готовим крем. Три яйца смешиваем с крахмалом, сахаром, солью и все перемешиваем. Вливаем молоко и засыпаем ванильный сахар. Готовим все на медленном огне, постоянно помешивая, пока все не загустеет. И добавляем сливочное масло.
2. Теперь делаем тесто. Смешиваем воду, сливочное масло и соль. Ставим на огонь до закипания. После этого добавляем муку, выключаем огонь и помешиваем все до получения однородной массы.
3. Ждем, когда тесто остынет и смешиваем его миксером с четырмя яйцами. Помещаем массу в кондитерский мешок и на пергаментной бумаге делаем корж-решетку, как показано на видео.
4. Выпекаем каждый корж на 180 градусах примерно 15-20 минут. Затем собираем торт вместе с кремом. Его можно есть сразу, не дожидаясь пропитки.
Приятного аппетита!
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