Рецепт этого салата выпросили все гости: на Новый год он будет на столе

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Для приготовления этого потрясающего салата потребуются кальмары, яйца, красный лук, яблоки, плавленый сыр, сметана, майонез и соль. Гости попросят добавки, будьте уверены.
Заранее отварите яйца. Очистите кальмара под горячей водой от хорды и пленок, а затем отварите в течение трех минут в подсоленной кипящей воде. После этого остуженную мякоть порежьте кубиками. Очищенные яйца разделите. Белки надо натереть на терке, желтки просто мелко покрошить. Кисло-сладкие и твердые яблоки (такие лучше подойдут для салата) натереть, как и сыр.
Приготовленные заранее чашки или креманки поставьте на стол и тонкой сеткой из майонеза со сметаной покройте дно. После чего выкладываете слоями продукты, не забывая каждый слой покрывать сметанно-майонезной сеткой: сначала слой кальмаров. Далее – измельченный лук. Потом желтки, яблоки и сыр, точно так же покрывая каждый слой сеткой. Самым верхним слоем аккуратно выкладываете натертые белки и украшаете салат по собственному разумению: зеленью, кусочками ярких сладких перцев, красными ягодами – как фантазия предложит.
Будьте уверены: этот салат гости сметут первым и попросят добавки. Так что пропорции не даем, готовьте сразу побольше.
Ранее мы писали о несложном салате, изюминка которого в украшении.
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