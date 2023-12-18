Утка по-праздничному с яблоками и черносливом: пальчики оближете

Привычное блюдо заиграет новыми красками всего с одним дополнительным ингредиентом

Хотите удивить гостей оригинальным новогодним блюдом? Предлагаем рецепт вкусной запеченной утки, фаршированной яблоками и черносливом. Ее ароматное мясо буквально тает во рту!

Главный секрет – это предварительная выдержка тушки в пряном маринаде около суток. Это сделает мясо невероятно сочным.

Потребуются ингредиенты:

– Тушка утки 2-3 кг

– 2 кисло-сладких яблока

– Горсть чернослива

– Специи и маринад по вкусу

Готовим маринад из соли, сахара и специй, заливаем им птицу минимум на сутки. Затем фаршируем тушку яблоками с черносливом и запекаем 3 часа при 200 градусах.

Перед подачей поливаем утку медово-кетчупным соусом и запекаем еще немного – для румяной корочки.

Попробуйте приготовить праздничную утку по этому рецепту! Она станет украшением любого новогоднего стола.

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