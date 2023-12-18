Утка по-праздничному с яблоками и черносливом: пальчики оближете

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Хотите удивить гостей оригинальным новогодним блюдом? Предлагаем рецепт вкусной запеченной утки, фаршированной яблоками и черносливом. Ее ароматное мясо буквально тает во рту!
Главный секрет – это предварительная выдержка тушки в пряном маринаде около суток. Это сделает мясо невероятно сочным.
Потребуются ингредиенты:
– Тушка утки 2-3 кг
– 2 кисло-сладких яблока
– Горсть чернослива
– Специи и маринад по вкусу
Готовим маринад из соли, сахара и специй, заливаем им птицу минимум на сутки. Затем фаршируем тушку яблоками с черносливом и запекаем 3 часа при 200 градусах.
Перед подачей поливаем утку медово-кетчупным соусом и запекаем еще немного – для румяной корочки.
Попробуйте приготовить праздничную утку по этому рецепту! Она станет украшением любого новогоднего стола.
Ранее сообщалось, как сделать холодец из шампанского.
Несколько простых правил, чтобы защититься
Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...