Нежнейший торт за пять минут: даже выпекать не надо

Готовим угощение на скорую руку

Если хочется чего-то сладкого, вкусного и несложного в приготовлении, то можно сделать нежнейший торт буквально за пять минут и его даже не надо выпекать. Блюдо получится невероятно вкусным и легким, оно понравится всем, кто его попробует. Делимся пошаговым рецептом.

Ингредиенты

Плитка молочного шоколада – 3-4 штуки.

Белки яичные – 6 штук.

Сахарная пудра – 150 граммов.

Какао – 1 столовая ложка.

Печенье – 130 граммов.

Желатин – 15 граммов.

Сливочное масло – 50 граммов.

Пошаговый рецепт нежнейшего торта за пять минут

1. Берем небольшую форму, наливаем воду, помещаем туда две вилки и ставим в морозилку.

2. Крошим три плитки шоколада, кладем их в более объемную форму и топим.

3. Помещаем лед в шоколад и получаем формочку для торта, которую нужно заполнить.

4. Готовим начинку. Шесть яичных белков взбиваем миксером до устойчивых пиков, добавляем пудру.

5. Замачиваем желатин в теплой воде, добавляем его к желткам и взбиваем.

6. Делим белки напополам. В одну часть добавляем какао. Затем выкладываем в шоколадную форму – сначала белую массу, потом коричневую, потом опять белую. В конце покрываем крошкой из печенья, смешанной с маслом.

7. Ставим в холодильник, и через время все можно есть.

Приятного аппетита!