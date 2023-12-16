"Селедка под шубой" будет в разы вкусней: всегда делаем этот трюк с луком

"Селедка под шубой" будет в разы вкусней: всегда делаем этот трюк с луком
Кадр: YouTube.com
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Можно сделать компонент более сладким

"Селедка под шубой" является традиционным новогодним блюдом у россиян. Его принято готовить по рецепту, который, как правило, передается из поколения в поколение, от одной хозяйки к другой. Но самые хитрые придумали способ, как сделать салат в разы вкусней – теперь они всегда делают этот хитрый трюк с луком, и не только для "Селедки под шубой".

Нарезаем мелко лук и помещаем его в сито. Затем обдаем все кипятком. Далее перемещаем лук в миску, там смешиваем его с солью, перцем черным молотым, сахаром, соком лимона и растительным маслом. Так он перестанет обжигать или горчить, а, напротив, порадует в салате своим слегка сладковатым вкусом. Сочетание получится идеальным.

Также классический репчатый лук можно попробовать заменить на красный крымский – он более сладкий. Его тоже лучше обдать кипятком перед добавлением в салат, чтобы сделать помягче.

Селедку ради эксперимента можно попробовать заменить на соленую скумбрию. У нее меньше костей и более приятная текстура.

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом вкусной замены "Селедки под шубой" для новогоднего стола.

Источник: Утро.ру
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