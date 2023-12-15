Нежнейший салат с яблоками и сыром: рецепт - пальчики оближешь

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Новогоднее торжество не за горами, а это значит, пора определяться с блюдами, которые появятся на праздничном столе. Каждая хозяйка стремится удивить домашних и гостей, поэтому обращает внимание на оригинальные рецепты. Так, нежный салат с яблоками и сыром точно порадует собравшихся вместе отметить Новый 2024 год Зеленого дракона.
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