Нежнейший салат с яблоками и сыром: рецепт - пальчики оближешь

Оригинальное блюдо разнообразит меню

Новогоднее торжество не за горами, а это значит, пора определяться с блюдами, которые появятся на праздничном столе. Каждая хозяйка стремится удивить домашних и гостей, поэтому обращает внимание на оригинальные рецепты. Так, нежный салат с яблоками и сыром точно порадует собравшихся вместе отметить Новый 2024 год Зеленого дракона.





Ингредиенты



Пошаговый рецепт приготовления