Идеальный холодец для праздничного стола: готовится быстро и просто

Идеальный холодец для праздничного стола: готовится быстро и просто
Фото: кадр YouTube.com
Блюдо порадует гостей своим вкусом

Холодец в многих российских семьях является традиционным блюдом новогоднего или рождественского стола. Привычное угощение можно приготовить по-новому. Этот холодец идеально подойдет для праздничного стола, дополнительно он готовится быстро и просто. Делимся пошаговым рецептом.

Ингредиенты

  • Куриные бедра – 500-600 граммов.
  • Морковь – 2 штуки.
  • Лук – 1 штука.
  • Перепелиные яйца – 6 штук.
  • Вода – 1,2 литра.
  • Желатин – 15 граммов.
  • Соль, перец, кориандр.
  • Для украшения: зеленый горошек, гранат, оливки, петрушка, чеснок.

Пошаговый рецепт приготовления идеального холодца

1. Отвариваем куриные бедра вместе с морковкой и луком, добавляем специи.

2. Через 20 минут достаем морковь и лук, а мясо оставляем довариваться. В это время можно замешать желатин в теплой воде на 50 минут.

3. Вынимаем бедра и процеживаем бульон через сито. Добавляем желатин, растопленный в микроволновке.

4. Вырезаем из моркови украшения, нарезаем оливки, сваренные перепелиные яйца, отделяем куриное мясо от костей и мелко режем.

5. Берем форму и наливаем немного бульона. Выкладываем украшения, отправляем на полчаса в холодильник или до застывания.

6. Далее выкладываем мясо и украшения по бокам. Снова заливаем бульоном и отправляем в холодильник.

Приятного аппетита!

Источник: Утро.ру
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