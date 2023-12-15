Идеальный холодец для праздничного стола: готовится быстро и просто

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Холодец в многих российских семьях является традиционным блюдом новогоднего или рождественского стола. Привычное угощение можно приготовить по-новому. Этот холодец идеально подойдет для праздничного стола, дополнительно он готовится быстро и просто. Делимся пошаговым рецептом.
1. Отвариваем куриные бедра вместе с морковкой и луком, добавляем специи.
2. Через 20 минут достаем морковь и лук, а мясо оставляем довариваться. В это время можно замешать желатин в теплой воде на 50 минут.
3. Вынимаем бедра и процеживаем бульон через сито. Добавляем желатин, растопленный в микроволновке.
4. Вырезаем из моркови украшения, нарезаем оливки, сваренные перепелиные яйца, отделяем куриное мясо от костей и мелко режем.
5. Берем форму и наливаем немного бульона. Выкладываем украшения, отправляем на полчаса в холодильник или до застывания.
6. Далее выкладываем мясо и украшения по бокам. Снова заливаем бульоном и отправляем в холодильник.
Приятного аппетита!
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