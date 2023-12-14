Как выбрать хорошую сельдь для "Шубы": советы шеф-повара

Важно обращать внимание не на цену рыбы, а в первую очередь на ее внешний вид

Шеф-повар Евгений Михайлов рассказал, как распознать свежую, качественную сельдь для знаменитого салата "Селедка под шубой". Он дал пять советов, как правильно выбрать рыбу в магазине.

На развес выбирайте рыбу потолще – чем мясистее спинка, тем больше филе получится; Обратите внимание на цвет кожи: желтые разводы и пятна – сигнал об окислении жира и порче; Структура мяса не должна быть слишком мягкой, как у размороженной рыбы; Свежая сельдь имеет светлые, почти бесцветные глаза. Красные пятна – признак предварительного посола; Жабры у незасоленной рыбы ярко красного цвета.

Помимо этого, как уточняет "Пятый канал", повар рекомендует покупать именно целую сельдь, а не филе – такой товар содержит меньше химических добавок и консервантов.

Выбрав качественную свежую сельдь, важно правильно ее разделать, иначе все старания пойдут насмарку. Вот пошаговая инструкция:

Отделяем голову от тушки; Вынимаем потроха: делаем надрез на брюшке и аккуратно извлекаем внутренности; На спинке продольными надрезами снимаем кожу; Большим пальцем отделяем мясо от костей. В конце отрезаем хвост и получаем два филе; Удаляем мелкие косточки.

По словам шеф-повара, после такой обработки свежая сельдь готова для рыбного салата либо к употреблению в закуске.

Главное – быть аккуратным, чтобы не порезаться о кости и не запачкать кухню. Тогда процесс разделки не займет много времени, а салат "Селедка под шубой" будет особенно вкусным.

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