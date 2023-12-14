Чем заменить яйца в новогодних салатах: вот что можно добавить

Чем заменить яйца в новогодних салатах: вот что можно добавить
Фото: KamranAydinov/Freepik
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С новыми ингредиентами блюдо станет только оригинальнее

Яйца – частый ингредиент в любом праздничном меню. Однако не все любят этот продукт, а кому-то он и вовсе противопоказан по медицинским причинам. Как обойтись без яиц и что добавить взамен в новогодние салаты, выпечку и творожные блюда?

Для салатов кулинары предлагают использовать:

  • Кусочки сыра (адыгейский, сулугуни),
  • Тофу или жареные грибы,
  • Консервированную белую фасоль.

В котлеты и запеканки можно добавить:

  • Четыре столовые ложки риса или три столовые ложки манки,
  • Отварную чечевицу, хлопья, размоченные в воде.

Для сырников и пирогов хорошо подойдет:

  • Две столовые ложки овсяных хлопьев и муки,
  • 1/2 банана в пюре.

А в бисквитах и блинах яйца лучше заменить банановым, тыквенным или яблочным пюре.

Таким образом, яйца в привычных рецептах выпечки и закусок можно с успехом заменить другими продуктами без потери вкуса. Позвольте себе поэкспериментировать в новогоднюю ночь!

Ранее мы называли рецепт нежного салата с грудкой и пряной морковью.

Источник: ОСН
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