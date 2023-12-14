Чем заменить яйца в новогодних салатах: вот что можно добавить

С новыми ингредиентами блюдо станет только оригинальнее

Яйца – частый ингредиент в любом праздничном меню. Однако не все любят этот продукт, а кому-то он и вовсе противопоказан по медицинским причинам. Как обойтись без яиц и что добавить взамен в новогодние салаты, выпечку и творожные блюда?

Для салатов кулинары предлагают использовать:

Кусочки сыра (адыгейский, сулугуни),

Тофу или жареные грибы,

Консервированную белую фасоль.

В котлеты и запеканки можно добавить:

Четыре столовые ложки риса или три столовые ложки манки,

Отварную чечевицу, хлопья, размоченные в воде.

Для сырников и пирогов хорошо подойдет:

Две столовые ложки овсяных хлопьев и муки,

1/2 банана в пюре.

А в бисквитах и блинах яйца лучше заменить банановым, тыквенным или яблочным пюре.

Таким образом, яйца в привычных рецептах выпечки и закусок можно с успехом заменить другими продуктами без потери вкуса. Позвольте себе поэкспериментировать в новогоднюю ночь!

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