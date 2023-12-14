Очень вкусный и красивый салат на Новый год 2024: домашние довольны

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Если готовить на новогодний стол привычные блюда не хочется, то можно удивить гостей необычным рецептом. Например, приготовить салат "Пенек", который получается очень вкусным и красивым, а также идеально подойдет к Новому году 2024. Домашние и гости останутся довольны. Делимся пошаговым рецептом.
Для блинов
Для маринада
1. Нарезаем лук и маринуем в растворе из соли, сахара, уксуса и воды.
2. Режем все компоненты салата: отваренную картошку, морковь, ветчину, яйца, опята. Все смешиваем вместе с луком. Подсаливаем и перчим, заправляем майонезом и перемешиваем. Выкладываем салат в форму и ставим в холодильник.
3. Готовим блины. Смешиваем яйцо, соль, молоко, муку и масло. Выпекаем блинчики.
4. Украшаем как показано на видео.
Приятного аппетита!
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