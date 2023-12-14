"Шуба" с дымком: новые ингредиенты освежат праздничный стол

Потребуются шпроты, свекла и немного вдохновения

Классические рецепты салатов для новогоднего стола, вроде "Оливье", "Мимозы", "Крабового" или "Сельди под шубой", со временем могут надоесть кому угодно. Хочется чего-то новенького! В интернете можно встретить массу рецептов салатов и вторых блюд с совершенно, казалось бы, несочетающимися между собой ингредиентами – лосось, грейпфрут и авокадо, апельсины и крабовые палочки, виноград и нежная куриная грудка, клубника и руккола, приплавленная щедрым слоем моцареллы...

Мы же хотим предложить вам оригинальный вариант салата на основе шпрот, который выделится ароматом легкого копчения. Внешне и по составу он несколько напоминает "Сельдь под шубой", но, поверьте, разница во вкусе будет колоссальной.

Берем 400 грамм шпротов, два зубчика чеснока, 100 граммов маринованных огурцов, четыре моркови, одну луковицу, четыре картофелины, четыре яйца, две свеклы и пачку майонеза. Этот нехитрый набор позволит сотворить настоящий шедевр.

Приготовление:

Выкладываем в салатник лук и огурцы, нарезанные в форме мелких кубиков, добавляем шпроты без масла. Мешаем с чесноком. Натираем на крупной терке отварной картофель, морковь, свеклу и яйца. Выкладываем слоями ингредиенты, смазывая майонезом каждый слой. Отправляем салат в холодильник на 8-12 часов, чтобы он успел полностью пропитаться. Наслаждаемся необычным вкусом!

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