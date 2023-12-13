Больше готовить этот салат на Новый год не будем: съели слишком быстро

Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Небольшое количество компонентов и максимум вкуса – все это про салат "Тиффани" к новогоднему столу. Блюдо получается невероятно нежным и питательным. Хозяйки говорят, что изначально планировали сделать его на пару дней, но все съели слишком быстро, и больше готовить этот салат на Новый год они не будут. Но если всем так понравилось, то почему бы не повторить опыт? Делимся пошаговым рецептом салата "Тиффани".
1. Немного поджариваем грецкие орехи и измельчаем.
2. Нарезаем лук полукольцами и маринуем с чайной ложкой сахара, пол чайной ложки соли, пол чайной ложки уксуса и кипятком.
3. Режем соломкой ветчину или курицу, выкладываем все равномерно на блюдо и сверху посыпаем отстоявшемся луком, смазываем майонезом. Добавляем орехи.
4. Натираем сыр на терке и выкладываем слой салата, затем идет майонез и натертые яйца. Солим и перчим.
5. Повторяем все слои еще раз.
6. Сверху смазываем майонезом и украшаем все половинками винограда.
Приятного аппетита!
Несколько простых правил, чтобы защититься
Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...