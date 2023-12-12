Холодец из шампанского: рецепт бесподобного угощения к Новому году

Гости будут в восторге

Российские хозяйки всегда с особым вниманием относятся к составлению меню на праздничный стол к Новому году. Каждая хочет поразить воображение домашних и гостей, подготовив к торжеству что-нибудь эдакое. "Утро.ру" предлагает оригинальный рецепт необычного холодца. Для его приготовления нужна бутылочка шампанского.





Ингредиенты

Пошаговый рецепт приготовления